Titelverteidigung - und mehr?

Frohen Mutes starten die Landesklasse-Fußballerinnen von Eintracht Thum-Herold in die neue Saison. Neben dem Trainer hat sich auch die Anzahl der Gegner geändert.

Es kann wieder losgehen für die Fußballerinnen des ESV Eintracht Thum-Herold. Nach einem weiteren Meistertitel vergangene Saison in der Landesklasse Süd/West sind die Erzgebirgerinnen auch in der Spielzeit 2023/24 bestrebt, am Ende ganz oben in der Tabelle zu stehen. Dafür gilt es allerdings, ein paar Gegner mehr zu schlagen.