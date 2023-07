Top-Spieler reisen nach Zschopau

Ein hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld trifft sich am Samstag ab 9.30 Uhr in Zschopau. In der Nexö-Turnhalle findet zum achten Mal das Ronny-Lohse-Gedenkturnier statt. "Ein Turnier auf so einem hohen Niveau gibt es selten", gerät Veikko Bartsch von den Gastgebern des SSV Zschopau angesichts der Meldungen ins Schwärmen. "Aus...