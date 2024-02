Torloser Rückrundenstart stellt Lößnitzer Trainer zufrieden – und er geht mit sich selbst ins Gericht

0:0 gegen den Tabellenzweiten aus Rabenstein: Für den FC Lößnitz fühlt sich das in der Fußball-Landesliga fast wie ein Sieg an. Jedoch musste die Trainerbank noch während des Spiels versetzt werden.

Von einem kampfbetonten Spiel hat Chefcoach Heiko Junghans am Sonnabend nach dem Abpfiff gesprochen. Offenbar fing auch der Trainer des FC Lößnitz ordentlich Feuer, im übertragenen Sinn zumindest. So kam es im Stadion an der Talstraße zu einer Seltenheit: Junghans selbst sah die gelbe Karte. "Das ärgert mich", gestand er später. "Es darf...