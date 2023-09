Trio bleibt weiter ungeschlagen

Drei Siege aus vier Spielen, so lautet die Bilanz der Nachwuchskicker des VfB Annaberg in der Landesklasse. So feierten die D-Junioren den zweiten Sieg im zweiten Spiel und schickten Limbach-Oberfrohna mit 11:1 (6:1) nach Hause. Die C-Junioren bezwangen Klaffenbach mit 3:0 (3:0), die A-Jugend entführte dank eines Treffers von...