Trotz enger Kiste: Lößnitzer Kicker schwimmen in der Landesliga weiter auf der Erfolgswelle

Das 0:0 gegen den Reichenbacher FC geht für die Kicker vom FC Lößnitz in Ordnung. Denn das Pendel schlug durchaus nach beiden Seiten aus.

Der FC Lößnitz bleibt dank dem torlosen Remis gegen den Reichenbacher FC in der Erfolgsspur und ist in der Fußball-Landesliga nun seit zehn Spielen ungeschlagen. „Davor ziehe ich den Hut“, sagte FCL-Coach Heiko Junghans nach der winterlichen Partie in gefühlter Eiseskälte am Sonnabend.