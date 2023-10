Trotz nächster Niederlage in der Fußball-Oberliga: Marienbergs Trainer erkennt Steigerung

Beim Bischofswerdaer FV hat der FSV Motor Marienberg mit 0:4 den Kürzeren gezogen. Allerdings spiegelt das Ergebnis nach Ansicht von Ronny Rother den Spielverlauf nicht wirklich wider.

In der NOFV-Oberliga Süd haben die Fußballer des FSV Motor Marienberg ihre nächste klare Niederlage kassiert. Anders als in der Vorwoche nach dem 1:6 gegen Union Sandersdorf ging Trainer Ronny Rother im Anschluss an das 0:4 beim Bischofswerdaer FV mit seinem Team aber nicht hart ins Gericht. Im Gegenteil: Der Coach bescheinigte seinen...