TSV mit weißer Weste

Sechs Tennis-Teams aus der Region sind am Wochenende im Einsatz. Die Favoritenrolle kommt dabei vor allem der AK-50-Mannschaft des TSV Zschopau zu, die in der Bezirksklasse nach drei Spieltagen eine weiße Weste vorzuweisen hat. Zuletzt feierten die Motorradstädter gegen TC Rockelmann Schwarzenberg II ihren zweiten 6:0-Sieg in Folge....