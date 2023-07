Über 800 Meter läuft's

Bei den Landesjugendspielen sind vier Leichtathleten von der WSG Schwarzenberg-Wildenau am Start gewesen. Besonders "rund" lief es in Dresden über die 800 Meter: Silber sicherte sich Roxy Göritz in der AK 12 in neuer persönlicher Bestzeit von 2:47,05 Minuten. Valentin Stein (AK 12) wurde Dritter und Moritz Scheu (AK 11) Fünfter.