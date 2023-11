Überraschung knapp verpasst

Fußball, Sachsenpokal: ESV-Frauen scheiden gegen Regionalligisten aus

Die Fußballerinnen des ESV Eintracht Thum-Herold sind um Haaresbreite an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Gegen die Regionalligamannschaft des 1. FFC Fortuna Dresden unterlagen die Landesklassespielerinnen erst in der Nachspielzeit mit 1:2 (0:0) und scheiterten nur knapp am Einzug ins Halbfinale des Sachsenpokalwettbewerbs....