Ultratrail bietet 5000 Höhenmeter auf

84 Kilometer bei zugleich 5000 Höhenmetern: Vor seiner bisher größten sportlichen Herausforderung steht Läufer Michael Pawlowsky vom ESV 90 Eibenstock an diesem Sonnabend. Er nimmt den Großglockner-Ultratrail in Österreich in Angriff. Schon der Start liegt auf 1483 Metern, der höchste Punkt des Geländelaufs auf stolzen 2642...