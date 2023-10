Ungarn gleichen aus

Tischtennis: Besuch aus Veresegyház in Schneeberg

Gelebte Städtepartnerschaft kommt in Schneeberg auch auf sportlicher Ebene nicht zu kurz. So gastierten unlängst wieder die ungarischen Tischtennisspieler von Galaxis Veresegyház im Erzgebirge. Bei dem Freundschaftsturnier, organisiert von der Tischtennisabteilung des SV Schneeberg, traten 20 Aktive an die Tische.