Veilchen erlebt würdigen Abschied in alter Heimat

Ringen, Regionalliga: FC Erzgebirge Aue bezwingt Luckenwalde mit 28:1 - Besonderer Abend für Philipp Herzog

Ausgerechnet Philipp Herzog hat in Brandenburg den einzigen Mannschaftspunkt abgegeben. Der 33-Jährige bestritt am Sonnabend in der Regionalliga seinen letzten Profikampf. Mit den Ringern des FC Erzgebirge Aue gastierte er in seiner alten Heimat: beim 1. Luckenwalder SC. Die Gastgeber bekamen auf der Matte eine erbarmungslose...