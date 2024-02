Veilchen-Ringer aus dem Erzgebirge ordnen deutscher Meisterschaft alles unter - auch ein Bruderpaar hegt Titelambitionen

Mehrere Medaillen auf Landesebene sollen nur der Anfang sein: Die Nachwuchsringer des FC Erzgebirge Aue streben nach Höherem. Den nationalen Titelkämpfe wird im Veilchenlager alles untergeordnet.

Mehrere Medaillen haben die Ringer des FC Erzgebirge bei der Landesmeisterschaft in Plauen gewonnen. Dank dreimal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze belegten sie zudem Rang 2 in der Teamwertung. "Es haben sich alle gut verkauft", so FCE-Trainer Björn Schöniger. An Defiziten werde weiter gearbeitet. Denn die Nachwuchsathleten streben nach...