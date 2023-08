Veilchen schnuppert erstmals WM-Flair

Mit den Weltbesten ihrer Altersklasse misst sich Ringerin Gerda Barth (Foto) vom FC Erzgebirge Aue in Kürze. Die Nachwuchs-Bundestrainer haben die 20-Jährige für die Weltmeisterschaft der U 20 in Jordanien nominiert. In Amman geht die junge Frau aus Schneeberg-Griesbach im 65-Kilogramm-Limit auf die Matte. Das Erzgebirge vertritt...