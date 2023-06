Venusbergerhoffen auf DM-Medaille

Auf Bahnspezialist Colin Rudolph und Ausdauerkader Fabrice Scheffler vom RSV 54 Venusberg wartet in dieser Woche der erste Höhepunkt der laufenden Saison. Die beiden Radsportler des Marcus-Burghardt-Junior-Teams sind von Mittwoch bis Sonntag auf der Cottbusser Radrennbahn am Start, wo die nationale Elite ihre Meister in den...