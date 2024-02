Verbandsliga-Runde verspricht Spannung

Für Marvin Scheiter und Mike Dornberger geht es am kommenden Samstag darum, den Platz an der Sonne zu verteidigen. Schließlich führen die beiden Radballer des SV Grün-Weiß Lippersdorf III nach zwei Spieltagen die Tabelle der Verbandsliga an. Von acht Partien konnten sie fünf gewinnen, daneben stehen zwei Remis und eine...