VfB startet mit Derby in neue Saison

Gleich zum Auftakt in die Spielzeit 2023/2024 kommt es für die Landesklasse-Fußballer des VfB Annaberg 09 zu einem regionalen Kracher. Im Erzgebirgsderby auswärts beim SV Tanne Thalheim geht es am 19. August heiß her. Für die Kreisstädter kein leichtes Unterfangen, haben die Tannen die vergangene Spielzeit auf dem 5. Platz...