Vizemeister zeigt sich in Torlaune

Wenige Wochen vor Saisonbeginn befinden sich die Fußball-Erzgebirgsligisten der Region bereits in guter Form. Dies lassen die Testspiele vermuten, in denen sich vor allem der FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach in Torlaune präsentierte. "Die Jungs haben es ordentlich gemacht", sagt Trainer Robert Merkel nach dem klaren Heimsieg...