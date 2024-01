Volles Programm im Sportforum

Leichtathleten des LV 90 Erzgebirge werden von Freitag bis Sonntag bei Hallenwettkämpfen im Chemnitzer Sportforum vertreten sein. Auf dem Programm stehen am Freitag ab 16 Uhr ein weiteres Abendsportfest des LAC Erdgas Chemnitz, am Samstag ab 10 Uhr die Landesmeisterschaften der Senioren in den Altersklassen 30 bis 90 inklusive...