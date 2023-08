Wanderpokal sucht neues Zuhause

Derzeit bereiten sich die Tischtennisspieler des TTV Stützengrün auf die anstehende Spielzeit in der Bezirksklasse (Gruppe 3) vor, die für die Westerzgebirger am 1. Oktober mit einem Heimspiel gegen den SV Dörnthal-Pockau startet. Am kommenden Samstag veranstaltet der Verein daher ein Turnier mit acht Teams, die um den...