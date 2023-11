Warum es in Oberwiesenthal knirscht

Herrlichste Bedingungen zum Skilaufen herrschen bereits am Fichtelberg. Diese wollen auch die Leistungssportler nutzen, um bei den Höhepunkten des Winters fit zu sein. Doch es herrscht nicht nur Sonnenschein.

Beste Bedingungen, mehr als ein halber Meter Neuschnee: So früh gab es dies lange nicht am Fichtelberg. Deshalb freuen sich auch die 39 Kadersportler, mit denen der Olympiastützpunkt Oberwiesenthal in den anstehenden Winter startet.