Warum junge Oberwiesenthaler schon zu Olympia dürfen

Der Wintersport nimmt Fahrt auf – und das gewaltig. Für den Nachwuchs fallen schon Entscheidungen – und manchen winkt eine Reise nach Südkorea Doch ein Talent wird zuschauen müssen.

Weit ist es nicht mehr hin und die namentliche Meldeliste muss bis 18. Dezember abgeschlossen sein. So will es das Komitee, das die Youth Olympic Games vom 19. Januar bis 1. Februar 2024 in Südkorea ausrichtet. Dort dabei zu sein ist ein Ziel für viele, die am Bundesstützpunkt in Oberwiesenthal trainieren. Denn Biathleten, Skispringer,...