Wintersport: Landesjugendspiele sorgen für zwei „heiße“ Tage im Winter

Nach dem Entzünden der Flamme am Freitag in Grünheide ist es bei den Landesjugendspielen der Wintersportler auch an den folgenden beidenTagen heiß hergegangen. An vier Wettkampforten lieferten sich mehr als1000 Nachwuchssportler spannende Vergleiche.

Ein schöneres Geburtstagsgeschenk hätte es für Luna Sophie Schwarzenbeck nicht geben können. Mit ihrer markanten Stimme durfte die junge Alpine-Skifahrerin des SC Schöneck, die am Wochenende zwölf Jahre alt wurde, bei der Eröffnungsfeier der Landesjugendspiele im Waldpark Grünheide den Eid der Sportler sprechen. So wie sie erlebten noch...