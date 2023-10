"Wir gehen locker rein"

Fußball: Burkhardtsdorfer treffen auf Tabellennachbarn

Das Duell zweier Tabellennachbarn führt den FSV Burkhardtsdorf (12./6) am Wochenende in der Fußball-Erzgebirgsliga zum SV Mittweidatal Raschau-Markersbach (13./6). "Ein sehr wichtiges Spiel", betont FSV-Trainer Mirko Ullmann. "Wir wollen nicht weiter hinten rein rutschen." Am letzten Wochenende verpassten die Burkhardtsdorfer...