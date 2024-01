Wölfe aus dem Erzgebirge reisen als Spitzenreiter der Eishockey-Regionalliga Ost zum Vierten – und sind gewarnt

Bei den Luchsen Lauterbach ist Schönheide diesen Sonntag gefordert. Die Gastgeber brachten schon ein Top-Team zu Fall. Das soll den Wölfen nicht passieren.

Die Luchse haben sich gemausert: Dank einer kontinuierlichen Leistungssteigerung belegt der Neuling der Eishockey-Regionalliga Ost inzwischen Tabellenrang 4. Der Spitzenreiter aus Schönheide sollte also gewarnt sein, wenn er diesen Sonntag ab 18 Uhr das vierte und letzte Mal in der Hauptrunde in Lauterbach aufs Eis geht.