Wölfe empfangen Neuling zum Auftakt

Die Eishockeyspieler der Schönheider Wölfe starten mit einem Heimspiel gegen einen Neuling in die neue Saison. Am Samstag, 30. September, gastieren die Luchse aus dem hessischen Lauterbach im Wolfsbau - so will es der Spielplan, den die Ligaleitung der Regionalliga Ost am Montag veröffentlicht hat. Weiter geht es dann mit...