Wölfe legen gegen Luchse Fehlstart auf das Eis

Eishockey, Regionalliga:Schönheide gewinnt gegen Lauterbach noch mit 6:3

Zu Beginn hat der Schönheider Motor noch mächtig gestottert. Denn im Heimspiel der Eishockey-Regionalliga gegen die Luchse aus Lauterbach waren es die Gäste, die im ersten Drittel mit 2:0 in Führung gingen. Am Ende leuchtete aus Gastgebersicht zwar ein 6:3 von der Anzeigetafel. Doch bis dahin, so Wölfe-Coach Sven Schröder, war...