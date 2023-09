Wölfe passen ihre Anspielzeiten an

In knapp vier Wochen starten die Schönheider Wölfe in Berlin in die Eishockey-Regionalliga. Einen Tag später, am 8. Oktober, läuft im Erzgebirge Tornado Niesky auf. Die Fans müssen ihre innere Uhr umstellen. Denn die Wölfe spielen zu anderen Zeiten an. "Um die seit 2008 gerichtlich angeordneten Ruhezeiten im Eisstadion...