Wölfe verpflichten dritten Neuzugang

Drei Wochen vor dem Saisonstart in der Eishockey-Regionalliga Ost haben die Schönheider Wölfe mit ihren dritten Neuzugang ihre zweite Kontingentstelle besetzt. Stürmer Kamil Hajsman (Foto) aus Tschechien ist vom Adendorfer EC aus Regionalliga Nord ins Erzgebirge gewechselt. 23 Jahre ist er jung und spielte in seiner Jugend in der tschechischen...