Zschopauer Trio gibt Debüt im Schülercup

Mit drei Mädchen ist der SV Nordisch/Alpine Zschopau am Wochenende beim Deutschen Schülercup in Winterberg vertreten, wo sich die besten nationalen Nachwuchssportler im Skispringen und in der Nordischen Kombination messen. Charlotte Starke, Liv Preißler und Malu Göhler - allesamt zwölf Jahre alt - werden dabei sowohl auf...