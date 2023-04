Zschopautal greift nach Tabellenspitze

In der Fußball-Kreisliga Ost steht am Sonntag das Spitzenduell auf dem Programm. Der BSV Eintracht Zschopautal als Tabellenzweiter empfängt in Wiesa den punktgleichen Spitzenreiter FSV Zschopau/Krumhermersdorf. "Die heiße Saisonphase beginnt", sagt BSV-Trainer Björn Oehme mit Blick auf das Top-Duell. Eine Vorentscheidung in der...