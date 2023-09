Zschopautaler setzen ihre Sieglosserie auch im Pokal fort

Fußball, Kreispokal: Königswalde und Annaberg II eine Runde weiter - Elterlein geht in Eibenstock unter -Thum-Herold gewinnt auswärts

Das hat sich Björn Oehme sicherlich anders vorgestellt. Der Trainer des BSV Eintracht Zschopautal konnte in der aktuellen Erzgebirgsliga-Saison noch keinen Sieg bejubeln, was ein Erfolgserlebnis in der ersten Hauptrunde des Erzgebirgspokal umso wertvoller gemacht hätte. Doch dazu kam es am Sonntag nicht. Mit 3:4 unterlag der...