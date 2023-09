Zschorlauer bleiben weiter ungeschlagen

Auch ihr zweites Spiel haben die Seniorenkegler des SV Saxonia Bernsbach verloren. Der Aufsteiger unterlag in der Bezirksliga zuhause Mittweida mit 2:6 (3030:3145). Ralf Ullmann war mit 557 Kegeln der Beste in den Reihen der Gastgeber. Die Oldies des ESV Zschorlau indes bleiben in der Erfolgsspur. In der Bezirksklasse gelang ihnen...