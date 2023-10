Zwei Klassensiege für den SSV Geyer

Einmal mehr als hervorragende Gastgeber haben sich die Mitglieder des SV Fortuna Pöhla erwiesen. Am Sonnabend richtete der Verein den Nord-Cup aus, der sich an Skispringer und Nordisch Kombinierer aller Bundesländern nördlich von Bayern und Baden-Württemberg wendet. Knapp 70 Teilnehmer gingen letztlich in den Altersklassen ab 12...