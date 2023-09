Zwei Ziele auf einmal erreicht

Erstmals in seiner Karriere ist Florian Görner in der Championatswertung auf einen Podestplatz gefahren. Obwohl dem Geländefahrer aus Scharfenstein DM-Silber damit nicht mehr zu nehmen ist, hatte der Lauf in Rehna einen faden Beigeschmack.

Eigentlich ist das Terrain in Rehna nicht so ganz nach dem Geschmack von Florian Görner. In der Vergangenheit tat er sich bei der Geländefahrt im Nordwesten von Mecklenburg stets schwer. Doch dieses Jahr war alles anders, beim achten und vorletzten Lauf der Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft. Von Beginn an lag der...