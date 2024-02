Zweimal Gold für Gornauer Judoka

Mit zwei Goldmedaillen sind die Judoka des JC Gornau vom Neujahrsturnier in Freital zurückgekehrt. U-11-Starter Lenny Gahut konnte alle seine vier Duelle für sich entscheiden und sicherte sich in souveräner Manier Gold. In der U 18 war der Verein mit drei Sportlern vertreten. "Fabian Klaus und Niclas Stein verloren leider ihre...