Zweimal Silber für Gelenauer Kämpfer

Das Duo des RSK Gelenau, das in Leipzig an der Landesmeisterschaft der A-Jugend-Ringer teilgenommen hat, ist jeweils mit Silber heimgekehrt. Die Titelkämpfe litten allerdings unter einer niedrigen Beteiligung, nur 37 Athleten aus 11 Vereinen verteilten sich auf die 10 Gewichtsklassen. Evan Rossow vom RSK musste in der...