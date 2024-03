Zweite Liga: Auer Handballer gehen in Hüttenberg baden

Beim 25:37 hatte das Tabellenschlusslicht bei einem bis dahin in diesem Jahr noch sieglosen Kontrahenten von Anfang an nicht den Hauch einer Chance. Das ging auch dem Manager an die Nieren.

Nach knapp fünf Minuten hat Ólafur Stefánsson schon die erste Auszeit genommen. Das sagt alles. Zu diesem Zeitpunkt stand es beim TV Hüttenberg aus Sicht der Zweitliga-Handballer des EHV Aue 1:3. „Das Spiel hat angefangen, aber ihr seid nicht da", machte sich der Isländer Luft. Er habe genug von „dem ganzen Blablabla". Es sei an der...