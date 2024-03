Manager wütet nach weiterer Klatsche

Für den EHV Aue rückt der Klassenerhalt in der 2. Handball-Bundesliga in immer weitere Ferne. Das 25:37 beim bis dato in diesem Jahr noch sieglosen TV Hüttenberg am Samstagabend glich einem Offenbarungseid. "Mir fehlen die Worte", sagte EHV-Manager Rüdiger Jurke bereits zur Pause beim Zwischenstand von 10:21, um dann nach der...