Hiobsbotschaft: Schneller Mittelmann des EHV Aue fällt bis Saisonende aus

Aue.

Kurz vor dem Zweitligaspiel beim TV Hüttenberg hat die Auer Handballer eine Nachricht aus dem Krankenhaus erreicht: Rückraumspieler Mikhel Löpp, der sich vorigen Sonntag im Heimspiel gegen Dormagen am Fuß verletzt hatte, wurde im Helios-Klinikum Aue erfolgreich operiert, teilte der EHV Aue mit. Löpp hatte das Parkett in der zweiten Halbzeit humpelnd verlassen. Schon unter der Woche bestätigten Untersuchungen die ersten Befürchtungen: Der Spieler zog sich einen dreifachen Bruch des linken Mittelfußes zu. "Dies beendet die Saison für unseren schnellen Mittelmann vorzeitig", bedauert der Verein. Am Donnerstag wurde Löpp operiert und kann das Krankenhaus vermutlich schon dieses Wochenende verlassen. Er muss nun für sechs Wochen Gips tragen und sich anschließend in der Reha intensiv auf seine Rückkehr aufs Parkett vorbereiten. "Der EHV Aue wünscht ihm schnell Genesung und hofft, ihn bald wieder auf dem Handballfeld zu sehen", heißt es in der Mitteilung des Vereins. Demnach ist Löpp diesen Sonnabend zum Daumendrücken verdammt, wenn seine Mannschaftskollegen in Hüttenberg nach dem letzten Strohhalm bei der Mission Klassenerhalt greifen. (ane)