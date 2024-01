Zwönitzer Handballerinnen holen zweiten Saisonpunkt

Dank des 31:31 beim TuS Leipzig-Mockau II haben die Erzgebirgerinnen die Rote Laterne in der Verbandsliga West abgegeben. Die Gäste bewiesen dabei am Ende Nervenstärke.

Die Handballerinnen des Zwönitzer HSV haben sich in der Verbandsliga West vom letzten auf den neunten und damit vorletzten Rang verbessert. Und das, obwohl sie in dieser Saison noch immer keinen Sieg für sich verbuchen konnten. Um die Rote Laterne an Turbine Leipzig abzugeben, reichte ihnen das zweite Remis in dieser Spielzeit, das ihnen am...