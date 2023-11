Zwönitzer Tennisspieler starten mit Sieg in die Hallensaison

Die Freiluftsaison ist beendet, ab sofort schlagen die Tennisspieler aus der Stollberger Region wieder in der Halle auf. In Thalheim trugen dabei am Sonntag gleich zwei Vereine aus derselben Liga - der Bezirksliga Herren 40 - ihre Heimspiele aus. So unterlag der SV Stollberg dem TSV Ifa Chemnitz mit 4:8. Dabei konnte bei den Gastgebern lediglich...