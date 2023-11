Zwönitzerinnen holen ersten Punkt

Im fünften Anlauf haben die Handballerinnen des Zwönitzer HSV ihren ersten Zähler in dieser Saison in der Verbandsliga eingefahren. Die Erzgebirgerinnen erkämpften sich beim Siebenten Fraureuth ein achtbares 24:24. Marie Raupach sicherte das Unentschieden mit ihrem Treffer knapp zwei Minuten vor Schluss. In der Tabelle bleiben...