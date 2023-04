3000 Höhenmeter in Böhmen

Das Radteam Berthold hat beim Rennen in Ceska Kamenice aufgesattelt. Am Sonntag sind die Hainichener in Chemnitz dabei.

Sebastian Vogel war in diesen Tagen auf internationaler Bühne aktiv. Am vergangenen Wochenende rollte der Pedaleur des Berthold Radteams Hainichen über tschechischen Straßen. Ein Teil der mittelsächsischen Mannschaft ging beim Skoda-Cup an den Start. Dabei handelt es sich um eine Rennserie, die im Nachbarland mit der Rad-Bundesliga... Sebastian Vogel war in diesen Tagen auf internationaler Bühne aktiv. Am vergangenen Wochenende rollte der Pedaleur des Berthold Radteams Hainichen über tschechischen Straßen. Ein Teil der mittelsächsischen Mannschaft ging beim Skoda-Cup an den Start. Dabei handelt es sich um eine Rennserie, die im Nachbarland mit der Rad-Bundesliga...