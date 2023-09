50. Herbstregatta des KSV Flöha: Kanuten fahren gegen den Trend

Rund 400 Aktive gingen bei der 50. Herbstregatta des KSV Flöha an den Start. Die Medaillen wurden von einer Weltmeisterin überreicht.

In Flöha haben die Kanuten bei der traditionellen Herbstregatta nicht nur um den Sieg gepaddelt. Sie schwammen in ihren Booten zugleich gegen einen Trend, der sich im Sport immer mehr breit macht. Während in den Vereinen und bei den unterschiedlichen Wettkämpfen wiederholt über sinkende Teilnehmerzahlen geklagt wird, verkündeten die Gastgeber...