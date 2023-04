Aktive können mehrfach die Schuhe schnüren

Die Läufer haben an diesem (langen) Wochenende gleich mehrere Gelegenheiten in der Region, ihre Schuhe zu schnüren. Für den 31. Mittelsächsischen Landkreislauf, der am Samstag 14Uhr in Brand-Erbisdorf beginnt, haben 109Staffeln mit je vier Aktiven gemeldet. Start und Ziel befinden sich am Cottagymnasium, gelaufen wird auf Asphalt...