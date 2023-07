Altmittweidaer mit anspruchsvoller Aufgabe bei Sachsenpokal-Premiere

Der Auftakt in die neue Pflichtspielsaison hat es für die Fußballer des SC Altmittweida in sich. Der Landesklasse-Aufsteiger gastiert in der 1.Runde des Sachsenpokals beim 1.FC Pirna, der im vergangenen Jahr in die Landesklasse Mitte aufgestiegen war und die Serie 2022/23 auf dem 11.Platz beendete. "Ich habe die Pirnaer fast zehn Jahre nicht...