ATSV-Teamim Pech: Nach Verletzung erneut keine Punkte

Die Badmintonspieler des ATSV Freiberg sind in der Sachsenklasse wieder leer ausgegangen. Das verletzungsbedingte Aus der besten Dame sorgte gleich für zwei Niederlagen.

Erneut keine Punkte hat es für das Badmintonteam des ATSV Freiberg in der Sachsenklasse gegeben. Gegen den ESV Dresden zogen die Freiberger am Samstag in der Heubner-Sporthalle mit 3:5 den Kürzeren. Die ATSV-Damen Anna Hasche und Jessica Göhler hatten zwar ihr Doppel sicher in zwei Sätzen gewonnen (21:7, 21:4). Aber im Einzel verletzte sich...