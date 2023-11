Aufsteiger düpiert Absteiger auf schwierigem Geläuf

In der Fußball-Mittelsachsenliga haben am Sonntag nur drei Spiele stattgefunden. Dabei zeigte sich aber der SSV Königshain-Wiederau gegen den SV Lichtenberg in Torlaune.

Durch den plötzlichen Wintereinbruch konnten am Wochenende in der Fußball-Mittelsachsenliga nur drei von sieben Partien ausgetragen werden. An diesem verkürzten 12. Spieltag gab es je einen Heim- und Auswärtssieg sowie ein Remis. Die ausgefallenen Partien sollen am 17. Dezember beziehungsweise am 18. Februar nachgeholt werden.