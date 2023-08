Aufsteiger vor Premiere entspannt

Als historisch nehmen seine Spieler den Sonntag nicht so wirklich wahr, "obwohl es das natürlich ist", sagt Sebastian Groh (Foto) mit einem Schmunzeln. Der Trainer des SC Altmittweida steht mit seinem Team vor dem ersten Pflichtspiel auf Landesebene überhaupt, wenn er am Sonntag in der 1.Runde des Sachsenpokals beim 1.FC Pirna...